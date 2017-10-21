سيميوني: عندما توجنا بالدوري خسرنا أمام ألميريا وليفانتي

أبرز المدير الفني لأتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، اليوم السبت، أن فريقه بعيداً عن هزيمته أمام تشيلسي 1-2 بالجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، دائماً ما ينافس “بشكل جيد جداً” هذا الموسم، وشدد على أنه عندما توج الفريق بلقب الليغا في موسم 2013-2014 كان قد خسر أمام ألميريا وليفانتي.

وفي عشية مواجهة سيلتا فيغو بالجولة الـ9 من الليغا، بعد 4 مباريات متتالية بدون فوز، وبالتعادل السلبي أمام كارباكا أغدام الأذري بالجولة الـ3 من دوري الأبطال الأوروبي في آخر مباراة للفريق، عول المدرب الأرجنتيني على “التوازن” والهدوء” والمستوى التنافسي للفريق مشيراً إلى أن “الأمر المقلق هو أن يكف الفريق عن بقائه على شاكلته”.

وقال: “عندما توجنا بلقب الليغا خسرنا أمام ألميريا وليفانتي، كرة القدم رائعة، دائماً ما تعطي نتائج واحتماليات للجميع لأنها لعبة للتركيز والقوة دور حاسم بها لكي يدور الرأي العام والنقد حول جانب أو آخر”.

وذكر أنه “بعيداً عن الهزيمة أمام تشيلسي، دائماً ما نافسنا بشكل جيد جداً، أحياناً نلعب بشكل أفضل وأحياناً أخرى بشكل أسوأ، ولكن دائماً ما نحافظ على المستوى التنافسي”.

كما تحدث عن عدم إمكانية تعاقد الأتلتي مع لاعبين جدد بسبب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المستمرة حتى يناير (كانون الثاني) المقبل، قائلاً: “إنه عام ونصف ونحن مع نفس اللاعبين ننافس وهم يبذلون الجهد لإعطاء أقصى ما لديهم”، مضيفاً أنه لديه “خط من الاستقرار والتوازن” دائماً ما يحافظ عليه سواء حقق الفوز أو مني بالخسارة أو التعادل.

ويحل الأتلتي ضيفاً على سيلتا فيغو غداً الأحد، على ملعب بالايدوس بالجولة الـ9 من الليغا، التي يحتل الفريق في ترتيبها المركز الرابع برصيد 16 نقطة بفارق نقطة خلف جاره ريال مدريد الذي يبعد بدوره بنقطة خلف فالنسيا في الوصافة في حين يأتي برشلونة في الصدارة برصيد 22 نقطة.