سيميوني: لا أفكر حالياً في فيتولو ودييغو كوستا

أكد المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، أنه “لا ينتظر أو يفكر” حالياً في دعم فيكتور ماتشين بيريز “فيتولو” ودييغو كوستا، عندما يستطيعان العودة إلى اللعب مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، عقب انتهاء العقوبة الموقعة عليهما من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وصرح سيميوني: “لا أنتظر أو أفكر حالياً في فيتولو أو دييغو كوستا، ولا أفكر أيضاً في سوق الانتقالات الشتوية”.

ويتدرب دييغو كوستا منذ شهر في منشآت أتلتيكو وينتظر العودة من أجل المشاركة في المباريات بدءاً من يناير في حين يلعب فيتولو معاراً في صفوف لاس بالماس خلال النصف الأول من الموسم الحالي.

وقال سيميوني: “أعيش الحاضر.. وفي كرة القدم يجري النظر دائماً إلى ما ينبغي أن تفعل اليوم.. وهو ما يتعلق هنا بالمباراة المرتقبة أمام فياريال”.

وتابع: “لا أنظر إلى أي جانب لا يساهم في تعزيز أداء الفريق من أجل الغد، عندما نخوض مباراة مهمة”.