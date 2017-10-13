سيميوني: ميسي أثبت أنه الأفضل في العالم

أشاد المدير الفني الأرجنتيني لفريق أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، بمواطنه ليونيل ميسي، الذي قاد منتخب التانجو للفوز على الإكوادور 3-1، والتأهل لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا بعد تسجيله لثلاثية (هاتريك).

وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، قال سيميوني: “ميسي قدم ليلة رغب فيها الأرجنتينيون كافة وطالبوه بها، كما أنه أثبت لمن لم يثقو فيه أنه الأفضل في العالم”.

وأبرز سيميوني أنه “ظل مستيقظاً لكي يشاهد مباراة الأرجنتين والإكوادور التي كانت في الفجر، بسبب اختلاف التوقيت بين إسبانيا وأمريكا اللاتينية، مبيناً أنه كان مطمئناً لفوز منتخب التانغو”.

كما قال المدرب الأرجنتيني: “شاهدتها بطمأنينة لأنني كنت أعرف أن الوضع سيتم حله بطريقة جيدة، المباراة بدأت بطريقة سيئة ولكنهم تحلوا بالقوة لكي لا تضيع الفرصة”، في إشارة إلى تقدم الإكوادور بهدف في الدقيقة الأولى قبل أن يقود ميسي الأرجنتين للفوز بثلاثية حملت توقيعه.