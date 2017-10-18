سيميوني يرد على منتقدي أتلتيكو مدريد !

رد المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، الأرجنتيني دييغو سيميوني، على الانتقادات الموجهة لطريقة لعب ناديه، وأكد أن الفريق بحالة جيدة للغاية، معترفاً في الوقت نفسه أنه قد يحتاج إلى القليل من التحسن.

وقال سيميوني: “بالنسبة لي الفريق في حالة جيدة جداً، في مباراتنا أمام برشلونة كنا متقدمين في النتيجة حتى الدقيقة 82 أو 83، الانتقادات تجد سبيلها دائماً، ولكننا بكل تواضع نعتقد أننا بحالة جيدة، وأننا نحتاج إلى القليل من التحسن، التطلعات موجودة وستظل موجودة طالما أن أتلتيكو يتطور”.

وجاءت تصريحات سيميوني من خلال المؤتمر الصحافي على هامش مباراة فريقه اليوم الأربعاء مع نادي كارباخ الأذربيجاني المتواضع في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، إذ يتعين على النادي الإسباني تحقيق الفوز بعد أن حصد نقطة واحدة فقط خلال أول جولتين.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة خلف تشيلسي المتصدر (ست نقاط)، وروما صاحب المركز الثاني (أربع نقاط).

وأضاف سيميوني قبل اللقاء الذي سيلعب في العاصمة الأذربيجانية باكو قائلاً: “دائماً نسعى إلى خوض المباريات مدركين بما نحتاجه لكي نحقق الفوز، المنافس يبدو ضعيفاً ولكنه كافح بكل قوة أمام روما ولعب الشوط الأول في لندن (أمام تشيلسي) بشكل جيد، إذا كانوا يشاركون في دوري الأبطال فهذا يرجع إلى سبب ما وسيسعون إلى تعقيد الأمور في مواجهتنا”.

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن كارباخ لديه لاعبين جيدين، واستطرد قائلاً: “إنهم يتحركون بشكل جيد في المناطق الهجومية ويسعون إلى الاستحواذ”.