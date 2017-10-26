سيميوني يكشف سبب سقوط أتلتيكو مدريد في فخ إلتشي

أكد المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييغو سيميوني، عقب تعادل فريقه 1-1 أمام إلتشي في ذهاب دور 32 لكأس ملك إسبانيا، أن الأتلتي بحث عن الفوز، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن حزنه لإهدار الفرص أمام مرمى المنافس.

وقال سيميوني عقب اللقاء: “كنا قريبين كثيراً من الفوز، نظراً للفرص الكثيرة التي سنحت لنا، لكننا افتقدنا الدقة في إنهاء الهجمات أمام المرمى”.

وأضاف: “الأمور ما زالت مفتوحة خلال مباراة الإياب” على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في الوقت الذي أكد فيه أنه على الرغم من التعادل أمام فريق من الدرجة الثالثة، إلا أن “الانطباعات كانت جيدة”.

وشدد “التشولو” على أن أداء فريق إلتشي لم يفاجئه، حيث أشار إلى أنه كان يعلم قدرته الهجومية، بينما لم يبد قلقه لغياب اللمسة الأخيرة أمام المرمى بالنسبة للثنائي فيرناندو توريس ولوسيانو فييتو.

كما أثنى المدرب الأرجنتيني على الأجواء داخل ملعب “مارتينيز فاليرو” الذي احتضن المباراة، مشيداً بأداء اللاعبين البدلاء، بمن فيهم توني مويا، الذي خاض مباراته الرسمية الأولى بقميص “الروخيبلانكوس”.