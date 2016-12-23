سييرا: أشكر جمهور الاتحاد على الحضور والدعم

قال لويس سييرا مدرب الاتحاد أن فريقه كان أفضل وأن الرائد سجل أهدافه من أخطاء وفاز الاتحاد على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة 14 من دوري جميل للمحترفين.

وقال المدرب سييرا بعد المباراة :” فريقي كان الأفضل في الشوط الأول والرائد سجل من أخطاء فردية للاعبي فريقي”.

وأضاف :” لاعبو الاتحاد لا يستسلمون ، لعبنا حتى أخر لحظة وفزنا بالنقاط كاملة، الأخطاء ورادة في كل الفريق ونسعى لتصحيح الأخطاء”.

وأكمل:” أشكر جمهور الاتحاد على الحضور والدعم الذي طالما حفز اللاعبين ، هدفنا تحقيق الفوز في كل المباريات المقبلة”.