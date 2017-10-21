سييرا: الحظ تخلى عن الاتحاد أمام الأهلي !

أوضح التشيلي لويس سييرا المدير الفني لنادي الاتحاد ، أن هبوط أداء اللاعبين في الشوط الثاني منح الأهلي فرصة التفوق وتسجيل 3 أهداف.

وخسر الاتحاد أمام الأهلي في ديربي جدة بثلاثية، السبت، في الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وقال سييرا، في تصريحات عقب اللقاء “كان الأداء متكافئا في الشوط الأول، وفرص التسجيل أتيحت لنا أكثر من مرة ولكننا لم نتمكن من استغلالها”.

وأضاف “في الشوط الثاني بدأنا بشكل غير جيد وتلقينا هدفا مبكرا أربك حساباتنا”. واستمر “لانعاني من ضعف في اللياقة، ولعبنا بالأسلوب الأمثل بل حاولنا بأكثر من طريقة للتسجيل ولكننا فشلنا، خاصة وأن الحظ لم يكن بجانبنا”.