سييرا سعيد بمستوى لاعبي الاتحاد أمام أتلتيكو

سييرا سعيد بمستوى لاعبي الاتحاد أمام أتلتيكو
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للكاتب :الجماهير    |    0 مشاهدة
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أكد التشيلي لويس سييرا المدير الفني للاتحاد سعادته بالمستوى المميز الذي قدمه لاعبو الفريق أمام أتلتيكو مدريد الإسباني رغم الخسارة.

وكان الاتحد خسر أمام أتلتيكو مدريد 2-3 في المباراة التي جرت بينهما الجمعة في احتفالية الاتحاد بمرور 90 عاما على تأسيسه.

وقال سييرا في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء إن الاحتفال بمرور 90 عاماً على تأسيس النادي كان جميلاً ورائعاً، وقدم اللاعبون مباراة تنافسية أمام الفريق الإسباني، مشيداً بالمستوى الفني الذي ظهر عليه اللاعبون.

وأشار مدرب الاتحاد إلى أن حرص على مشاركة كافة اللاعبين من أجل المشاركة في الاحتفالية التاريخية أمام أتلتيكو، موجهاً الشكر لجماهير الاتحاد على ما قدمته خلال الاحتفالية وأثناء المباراة.

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نشرت فى : الأخبار المحلية، الإتحاد

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