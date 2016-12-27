سييرا: سنهدي كأس ولي العهد لجمهور الاتحاد

سييرا: سنهدي كأس ولي العهد لجمهور الاتحاد
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للكاتب :الجماهير    |    1 مشاهدة
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أبدى المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد لويس سييرا، عن سعادته بالفوز على الأهلي والتأهل لنهائي كأس ولي العهد.

وقال سييرا، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب المباراة: “السنة الأولى في السعودية لي مع الاتحاد ونجحت في التأهل لأول نهائي وإذا استرددنا النقاط المخصومة سنكون في صدارة الدوري”.

وتابع المدرب: “أشكر الجماهير واللاعبين والإدارة على العمل الكبير وهدفنا إحراز اللقب وإهداءه للجمهور”.

واختتم سييرا تصريحاته: “روح اللاعبين القتالية سببها العلاقة القوية بينهم في الملعب وخارجه ورغبتهم الدائمة في تحقيق الفوز”.

وفاز الاتحاد على الأهلي 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس ولي العهد ليضرب موعداً مع النصر في نهائي البطولة.

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نشرت فى : الأخبار المحلية، الإتحاد، اهم الاخبار

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