سييرا: سنهدي كأس ولي العهد لجمهور الاتحاد

أبدى المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد لويس سييرا، عن سعادته بالفوز على الأهلي والتأهل لنهائي كأس ولي العهد.

وقال سييرا، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب المباراة: “السنة الأولى في السعودية لي مع الاتحاد ونجحت في التأهل لأول نهائي وإذا استرددنا النقاط المخصومة سنكون في صدارة الدوري”.

وتابع المدرب: “أشكر الجماهير واللاعبين والإدارة على العمل الكبير وهدفنا إحراز اللقب وإهداءه للجمهور”.

واختتم سييرا تصريحاته: “روح اللاعبين القتالية سببها العلاقة القوية بينهم في الملعب وخارجه ورغبتهم الدائمة في تحقيق الفوز”.

وفاز الاتحاد على الأهلي 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس ولي العهد ليضرب موعداً مع النصر في نهائي البطولة.