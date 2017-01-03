سييرا: غياب التوفيق سبب التعادل أمام الخليج

أرجع التشيلي لويس سييرا المدير الفني للاتحاد التعادل أمام الخليج لغياب التوفيق ، فيما أشاد التونسي جلال قادري المدير الفني للخليج بلاعبيه بعد الخروج بالتعادل.

وقال سييرا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إنه توقع الطريقة التي دخل بها الخليج المباراة، لذا تحكم فريقه في مجريات اللعب هجوما ودفاعا إلا أن غياب التوفيق منع لاعبيه من تعزيز التقدم خاصة في الشوط الثاني.

من جانبه قال جلال قادري مدرب الخليج ” نقطة ثمينة جدا مع واحد من أفضل الفرق بدوري جميل.. المباراة سارت كما نريد، طالبت اللاعبين بضرورة عدم السماح للاتحاد بالتقدم بأكثر من هدف وهو ما فتح أمامنا الباب لإدراك التعادل”.