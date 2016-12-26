سييرا: مواجهة الأهلي صعبة وحلمنا الكأس الغالية

سييرا: مواجهة الأهلي صعبة وحلمنا الكأس الغالية
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للكاتب :الجماهير    |    1 مشاهدة
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قال لويس سييرا المدير الفني لفريق الاتحاد أن قضية خصم النقاط من رصيد النادي في دوري جميل للمحترفين لا يشغل اللاعبين مؤكدا بل إنه يزيد من الإصرار على مواصلة العمل بقوة.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين :” لقاء الأهلي صعب ونسعى للفوز ورفع الكأس الغالية، عزيمة لاعبي الاتحاد قوية جدا وخصم النقاط لم يرثر عليهم بل أنه دافع لمواصلة العمل”.

وأضاف :” دفاع الاتحاد مميز والأخطاء موجودة في كل مكان ، هجومنا مميز وبالأرقام”.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الأهلي غدا الثلاثاء في الدور قبل النهائي من بطولة كأس سمو ولي العهد.

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نشرت فى : الأخبار المحلية، الإتحاد، اهم الاخبار

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