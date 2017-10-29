سييرا يركز على الجوانب الفنية في تدريبات الاتحاد

واصل الاتحاد مساء اليوم تدريباته تحضيراً لمواجهة الفتح يوم الاربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين حيث انطلق المران بإشراف مدرب الفريق التشيلي لويس سييرا والذي تركز على الجوانب الفنية ، وتواجد الثنائي عدنان فلاته وبدر النخلي في صالة اللياقة البدنية للخضوع لجلسات علاجية وفقا للبرنامج الموضوع لهما.

وشهدت تدريبات الفريق مساء اليوم تواجد طاقم النقل الخاص بالقناة السعودية الرياضية لتغطية وقائع التدريب والذي استعرض خلاله عدد من اللقاءات مع أعضاء مجلس الادارة ونجوم الفريق .