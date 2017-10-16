سييرا يُجري مناورة كروية للاعبي الاتحاد

بحضور حمد بن سليمان الصنيع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد تابع الفريق الكروي الأول تحضيراته لملاقاة فريق الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

حيث أجرى الفريق مرانه بإشراف مدربه التشيلي لويس سييرا والذي قسم المران إلى جزئين رئيسيين خصص من خلاله الجزء الأول للتمارين اللياقية قبل أن يوجه اللاعبين لتأدية تمارين فنية عمد من خلالها إلى توزيع اللاعبين إلى أربع مجموعات تناوبت على تأدية التمارين الفنية قبل أن يختتم التحضيرات بمناورة كروية أجراها على منتصف الملعب.

وعلى صعيد متصل واصل اللاعب عبدالرحمن الغامدي برنامجه التأهيلي وفقاً للبرنامج الموضوع له .