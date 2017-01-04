شابكوينسي البرازيلي يخوض أولى مبارياته الرسمية

عاد نادي شابكوينسي البرازيلي لكرة القدم أمس الثلاثاء، إلى خوض المباريات من جديد بمواجهة نظيره نوفا أجواكو في أولى لقاءته الرسمية في المسابقات البرازيلية، عقب الكارثة الجوية، التي تعرض لها لاعبوه قبل 5 أسابيع، وأفجعت العالم بأسره.

وسقط شابكوينسي أمام أجواكو 0-2 أمس، في ريو دي جانيرو، ضمن منافسات كأس ساو باولو، وهي بطولة ثانوية تجمع فرق الشباب تحت 20 عاماً من كافة ربوع البرازيل.

وكان التكريم، الذي حظى به شابكوينسي، الذي فقد 19 لاعباً في الحادثة، التي وقعت في كولومبيا في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأسفرت عن مقتل 71 شخصاً، أبرز أحداث اللقاء، الذي أقيم بمدينة بورتو فيليز بولاية ساو باولو.

وقام العشرات من الجماهير، الذين حضروا اللقاء بتحية لاعبي شابكوينسي واستقبالهم بتصفيق حار مرددين هتافات تشجيعية، حسبما ذكر موقع غلوبوسبورت البرازيلي الإلكتروني.

ووقف لاعبو الفريقين قبل صافرة بداية المباراة في وسط الملعب متشابكي الأيدي دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا الحادث المأساوي.

وأعلن نادي شابكوينسي أمس عن بعض صفقاته الجديدة، التي أبرمها من أجل إعادة بناء فريقه الأول.

وبالإضافة إلى منافسات بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، يخوض نادي شابكوينسي هذا العام منافسات بطولة كأس ليبيرتادوريس بعد منحه لقب بطولة كاس سودامريكا عقب الحادث.

وكان الفريق الأول لكرة القدم لنادي شابكوينسي في طريقه إلى كولومبيا لخوض ذهاب نهائي بطولة سودامريكا أمام نادي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، عندما تحطمت الطائرة، التي كان يستقلها مساء 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على مرتفعات مدينة ميديين الكولومبية بسبب نفاذ الوقود.

ونجا 6 من أصل 77 شخصاً كانوا على متن الطائرة المنكوبة، فيما لقي 71 مسافراً حتفهم كان من بينهم قيادات إدارية للنادي البرازيلي، بالإضافة إلى طاقمه الفني بالكامل.