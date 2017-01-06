شابكوينسي المنكوب يلتقي بالميراس البرازيلي ودياً

اتفق مسؤولو فريق شابكوينسي البرازيلي على خوض مباراة ودية بعد أسبوعين مع بالميراس حامل لقب الدوري البرازيلي، والذي كان آخر فريق يلتقيه فريق شابكوينسي قبل حادث الطائرة المأسوي الذي أودى بحياة معظم لاعبي شابكوينسي.

ويلتقي الفريقان في 21 يناير الحالي على ملعب شابكوينسي، حسبما أعلن النادي المنكوب.

وأشارت إدارة نادي شابكوينسي إلى أن عائدات المباراة ستخصص بأكملها لصالح صندوق ضحايا النادي.

وكان شابكوينسي التقى بالميراس في 27 نوفمبر الماضي قبل تعرض طائرة الفريق في اليوم التاي مباشرة للسقوط بسبب نفاد الوقود والتحطم في منطقة جبلية بالقرب من مدينة ميديين الكولومبية خلال توجه شابكوينسي إلى كولومبيا لخوض مباراة الذهاب أمام أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في الدور النهائي لبطولة أندية أمريكا الجنوبية (كوبا سودامريكا).

ومن بين 77 فرداً كانوا على متن الطائرة، لم ينج سوى 6 أشخاص فقط من بينهم 3 من أعضاء الفريق فيما أسفر الحادي عن مقتل 19 من لاعبي فريق شابكوينسي وعدد من أعضاء الطاقم الفني والإداري والطبي للفريق.