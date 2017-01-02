شقيق الأرجنتيني أغويرو ينتقل إلى قادش الإسباني

أعلن نادي قادش الإسباني، أحد أندية الدرجة الثانية، أن اللاعب الأرجنتيني غاستون ديل كاستيو، الشقيق الأصغر لمهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي سرجيو أغويرو، سيلعب المباريات ضمن الفريق الرديف عندما لا يتم استدعاؤه للفريق الأول.

وانتقل المهاجم الشاب (19 عاماً) الصيف الماضي على سبيل الإعارة قادماً من إندبندينتي الأرجنتيني، وتدرب بشكل طبيعي مع الفريق الأول الذي يديره ألفارو كاربيرا.

وبمجرد وصوله، سجله النادي ضمن صفوف الفريق الرديف، الأمر الذي يمكنه من خوض مواجهات تحت إمرة مدربه بالدوميرو إيرموسو، عندما لا يتم استدعاؤه من قبل الفريق الأول.

وسيواصل غاستون، الذي يرتدي القميص رقم 30، التدرب مع الفريق الأول، لكن بإمكانه أيضاً لعب مباريات مع الفريق الرديف الذي يلعب ضمن دوري المناطق لإقليم الأندلس ويتطلع للصعود للدرجة الثالثة.

ويتشابه اللاعب، الذي يحمل لقب عائلة والده، كثيراً مع أغويرو، الذي يحمل لقب عائلة والدته، وخاض مباراة وحيدة مع الفريق الأول في الدرجة الثانية أمام أويسكا وانتهت بفوزهم 1-0.