شمايكل: مدرب ليفربول ظالم وتهرّب من المسؤولية !

‬قال أسطورة مانشستر يونايتد، الحارس الدنماركي السابق بيتر شمايكل، إن مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أخطأ عندما حمل قلب الدفاع ديان لوفرين وحده مسؤولية هزيمة ثقيلة 1-4 أمام توتنهام أمس الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكشف توتنهام مشاكل ليفربول الدفاعية في ملعب ويمبلي، بعدما سجل هاري كين هدفين أمام 80 ألف مشجع، وهو العدد الأكبر لمباراة في تاريخ الدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف هذا الموسم، بتسجيل الهدفين الأول والرابع لتوتنهام.

وأضاف سون هيونغ-مين، وديلي آلي، هدفين لتوتنهام المتألق الذي تقدم 3-1 بنهاية الشوط الأول المثير، بعدما قلص محمد صلاح الفارق لفريق المدرب يورغن كلوب.

وسحب كلوب المدافع الكرواتي لوفرين بعد 31 دقيقة، في رد فعل على الأداء السيء لفريقه.

وقال شمايكل: “حمل لوفرين وحده المسؤولية. سيتصدر اللاعب عناوين الأخبار بسبب ذلك. إنه أمر ظالم حقاً. يجب أن يتحمل المدرب المسؤولية. كلوب قتل اللاعب. الفريق كله دافع وكأنه يفعل ذلك لأول مرة”.

وتراجع ليفربول إلى المركز التاسع برصيد 13 نقطة، واستقبل 16 هدفاً، وهو أكبر عدد من الأهداف في مرماه بعد 9 مباريات منذ 1964.

واعترف كلوب بعد الهزيمة بأن لوفرين لم يكن المسؤول وحده عن هذه الخسارة القاسية، وانتقد فريقه بداعي الافتقار للروح أمام توتنهام.

وسيسعى ليفربول للتعويض عندما يستضيف هدرسفيلد تاون في أنفيلد السبت المقبل.