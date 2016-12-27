شنغهاي الصيني ينفي رغبته ضم دي ماريا

استبعد نادي شنغهاي شينهوا الصيني إمكانية تعاقده مع الأرجنتيني آنخل دي ماريا، لينفي بذلك صحة ما تردد خلال الأيام الماضية عن سعيه لضمه.

وقال عضو في مجلس إدارة النادي الصيني لموقع (سينا) الإخباري: “الأندية الصينية لديها الكثير من المال لكننا لا نشتري لاعبين بدون تفكير”.

أما المدير الفني لشنغهاي شينهوا، الأوروغوياني غوستافو بويت، فأشار في مقابلة لمحطة (راديو لا ريد) الأرجنتيني إلى أنه ليس لديه أي معلومات عن إمكانية ضم دي ماريا، لكنه أكد أن الفريق في حالة اكتفاء بلاعبيه الأجانب مع وصول كارلوس تيفيز وفي ظل وجود مورينو وغوارين وجاكسون مارتينز.

وتبين من حديث بويت أن كارلوس تيفيز مهاجم بوكا جونيورز الأرجنتيني، وافق على الانتقال إلى صفوف الفريق الصيني الذي يمكن أن يتقاضى معه 40 مليون دولار سنوياً.

وكانت تقارير إخبارية أشارت مؤخراً إلى إمكانية اهتمام شنغهاي شينهوا بضم دي ماريا، الذي لا يقدم أداء جيداً هذا الموسم مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، إذ أنه لم يسجل سوى هدفاً واحداً في 15 مباراة بدوري “الليغ آ”.

وكشف تعاقد “بي إس جي” مع جوليان دراكسلر وعدم استدعاء دي ماريا لأحدث مباراة خاضها الفريق الفرنسي عن وجود تباعد بين اللاعب الأرجنتيني ومدرب باريس سان جيرمان، أوناي إيمري.

ومن المعروف أن دي ماريا لعب في صفوف عدة أندية منها روساريو سنترال وبنفيكا ومانشستر يونايتد، وحقق شهرة عالمية مع ريال مدريد الذي لعب في صفوفه بين 2010 و2014.