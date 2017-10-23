شيفشينكو يختار اللاعب الأفضل في العالم

أكد مدرب المنتخب الأوكراني، أندري شيفشينكو، أن لاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو، ونجم برشلونة ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، يستحقون جائزة أفضل لاعب في العالم، لكن إذ طلب منه الاختيار فأنه سيصوت لـ”صاروخ ماديرا”.

وقال شيفشينكو لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”: “سأسمي كريستيانو رونالدو الذي فاز بدوري أبطال أوروبا وسجل هدفين في النهائي للفوز باللقب”.

وأضاف: “ميسي لاعب رائع وخاض موسماً عظيماً، لعب بشكل جيد في الدوري وسجل أهدافاً، كما أنني سعيد لنيمار نظراً لأن التنافس في السنوات الخمس الماضية كان كبيراً بين ميسي ورونالدو، وها هو نيمار يدخل ميدان التنافس بعد أن قدم أداءً ممتازاً، سجّل الكثير من الأهداف، كما يتمتع بمهارات فنية عالية، ومن الممتع مشاهدته وهو يلعب”.

وتابع شيفشينكو حديثه عن المرشحين قائلاً: “السجل التهديفي لرونالدو وميسي مذهل، لم أعرف بحياتي أحداً يقتنص أهدافاً أكثر من هذين اللاعبين، إنهما اسمان كبيران في الفريق ودائماً ما يقدمان أداءً جيداً، إنهما لاعبان من الرائع متابعتهما”.