صحيفة إسبانية: ميسي سيجدد عقده مع برشلونة

أكدت صحيفة “سبورت” الرياضية الإسبانية اليوم الثلاثاء رغبة نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الاستمرار بصفوف الفريق والتفاوض مع مسؤولي النادي على تجديد العقد.

وذكرت الصحيفة الكتالونية في صفحتها الأولى أن ميسي، الذي وصل ليلة أمس إلى مسقط رأسه روساريو في الأرجنتين، لقضاء إجازة أعياد الميلاد، يشعر بالسعادة بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع الفريق في ديربي المقاطعة أمام إسبانيول (4-1) ويرغب في بدء التفاوض بشأن تجديد عقده لإنهاء الأمر في أقرب وقت.

وتعد مسألة تجديد تعاقد النجم الأول للبرسا أولوية لإدارة برشلونة، وذلك بعد ضمان مستقبل النجمين، البرازيلي نيمار والأوروغوياني لويس سواريز.

وكانت تقارير إخبارية سابقة تحدثت عن عدم تفكير ميسي في مسألة تجديد العقد في الوقت الراهن، الذي سينتهي في صيف 2018، خاصة بسبب مشكلاته الضريبية، ما أثار تكهنات بامكانية رحيله عن البرسا.

ويأمل برشلونة في الاحتفاظ بنجمه وصاحب الكرة الذهبية 5 مرات، على الأقل حتى موعد افتتاح ملعبه الجديد “نو كامب نو” وذلك بحلول 2022، حيث سيبلغ عمره وقتها 35 عاماً.