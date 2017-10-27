صدمة لـ توتنهام قبل مواجهة مانشستر يونايتد

أعلن نادي توتنهام، اليوم الجمعة، أن نجم هجومه هاري كين سيغيب بسبب الإصابة عن صفوف الفريق في المباراة المقررة غداً السبت أمام مضيفه مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعاني كين، الذي سجل 38 هدفاً حتى الآن خلال 2017، من إصابة في الساق اليسرى، حسب ما أكده توتنهام عبر حسابه على تويتر.

ويحتمل أن يعود كين للمشاركة في المباراة المقررة الأسبوع المقبل أمام ريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا ، لكنه سيغيب عن مباراة الغد.

وقال المدير الفني لتوتنهام، ماوريسيو بوكيتينو في مؤتمر صحافي عقد اليوم الجمعة: “لا يمكننا المجازفة بإشراكه في مباراة الغد، إنها إصابة بسيطة وصغيرة للغاية، لكننا لا يمكن أن نخاطر، سنقيم لاحقاً مدى إمكانية مشاركته في مباراة الأربعاء أمام ريال مدريد، أما في مباراة الغد ، فمشاركته مستحيلة”.