صراع إيطالي على نجم باريس سان جيرمان

للكاتب :الجماهير - د ب أ | 1 مشاهدة

يدخل ناديا إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليان في فترة الانتقالات الصيفية بعد نهاية الموسم الحالي، صراعاً قوياً على ضم لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي من باريس سان جيرمان الفرنسي، حسبما أفادت تقارير إعلامية.

وأوضحت صحيفة إل كورييري ديلو سبورت الإيطالية الرياضية، أن كلاً من الناديين يسعى جاهداً لضم فيراتي في يونيو المقبل.

وولد اللاعب بمدينة بيسكارا وترك نادي بيسكارا الإيطالي في 2012 للانتقال إلى سان جيرمان.

ويحظى فيراتي باهتمام من عدة أندية أوروبية خلال الفترة الحالية، مما يضاعف من احتمالات رحيله عن سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.