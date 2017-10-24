صراع بين مانشستر يونايتد وآرسنال لضم رويس

أكدت صحيفة “بيلد” الألمانية أن ناديا مانشستر يونايتد وآرسنال الإنجليزيين يراقبان حالياً نجم بروسيا دورتموند ماركو رويس، مشيرة إلى أن هناك مشاورات جدية داخل الناديين للتعاقد مع اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

وأشارت الصحيفة أن يونايتد وآرسنال ينتظران عودة رويس إلى الملاعب، من أجل تقييم مستوى اللاعب بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في الرباط الصليبي التي أبعدته لفترات طويلة خلال الموسم الماضي، كما أنها تسببت بغايبه عن كل مباريات دورتموند هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يعود رويس إلى الملاعب مجدداً في نهاية 2017، أي مت قبل فتح سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

يذكر أن عقد رويس (28 عاماً) مع النادي الألماني يمتد حتى صيف 2019، وقد يكون الأخير له مع بروسيا دورتموند.