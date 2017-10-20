صلة تعتذر عن ظهور عامل بمظهر غير لائق في مباراة القادسية والفيحاء

تقدمت شركة صلة الرياضية، بالاعتذار عن ظهور عامل آسيوي بمظهر غير لائق في البرتوكول قبل بداية المباراة التي جمعت بين فريقي القادسية والفيحاء مساء الخميس.

و تقدم الشركة اعتذارها المخلص للجميع على رأسهم رئيس هيئة الرياضة واتحاد كرة القدم والجماهير الرياضية على ما حدث.

وأوضحت الشركة أنها تقوم بالاستعانة بموظفي وعمال الملاعب المختلفة التي تجري عليها المباريات لتنفيذ بعض المهام الخاصة بالبرتوكول، والصورة المنشورة لأحد عمال الملعب وتقوم الإدارة حاليا بعمل تحقيق شامل مع المشرف المسؤول التابع لها، بالملعب للوقوف على مسببات ما حدث واتخاذ الإجراء المناسب والرفع إلى الهيئة العامة للرياضة بتقرير كامل عن الأمر، مع تكرار اعتذارنا وأسفنا لما حصل.