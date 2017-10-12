ضربة جديدة على رأس آرسين فينغر !

أكد المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي، الفرنسي آرسين فينغر، أن مدافعه الألماني الدولي شكوردان مصطفي سيغيب عن الملاعب لنحو 6 أسابيع.

ويعاني مصطفي من إصابة في أربطة الساق تعرض لها خلال مهمة دولية.

وخرج مصطفي (25 عاماً) مصاباً في الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على نظيره أذربيجان 5-1 الأحد الماضي في تصفيات كأس العالم.

وقال فينغر خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس: “خسرنا مصطفي لنحو 6 أسابيع”.

وأضاف: “لا أعتقد أنه سيكون متاحاً قبل فترة التوقف الدولية المقبلة”.

ولكن الشيء الذي يقلل من الصدمة المتعلقة بإصابة مصطفي هو أن المدافع الفرنسي لوران كوتشيلني سيكون جاهزاً للحاق بالمباراة المقبلة أمام واتفورد، بعد تجاوزه إصابة في وتر أخيل.

كما سيكون المدافع البوسني سياد كولاسيناك جاهزاً للمشاركة مع آرسنال أمام واتفورد بجانب مسعود أوزيل وداني ويلبيك.