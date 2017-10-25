طلال آل الشيخ: الشباب يعاني من الديون الكبيرة

قال رئيس نادي الشباب طلال آل الشيخ أن الشباب يحتاج رواتب 6 أشهر قيمتها تتجاوز 21 مليون ريال و الأمير خالد بن سلطان وأبناؤه كانوا هم من يقف خلف الشباب ويدعمونه منذ تأسيسه.

وأضاف في تصريحات إذاعية لـ “يو إف إم”: الشباب يعاني عدد من النواقص والديون الكبيرة، والنادي يمر الآن في مرحلة مختلفة عن فترة رئاستي الأولى واجتماع رؤساء الأندية مع معالي رئيس هيئة الرياضة إجتماع تاريخي لنبذ التعصب وحل عدد من الأمور المالية للأندية.

وزاد آل الشيخ: في البداية ركزنا على رفع الروح المعنوية للاعبين وأدعو الشبابيين الى فتح صفحة جديدة خصوصاً مع أبناء النادي والشباب يحتاج أيضاً الى تسديد رواتب الموظفين الذين لم يستلموا رواتبهم منذ سنة، بالإضافة لإقامة معسكر للفريق وأنا لا أطالب الشبابيين بالوقوف معي أو معارضتي، ولكن الشبابي الحق يجب أن يقف مع الشباب في هذه الظروف الصعبة.