طلال آل الشيخ يتكفل بشراء تذاكر مباراة الشباب والفتح

تحت قيادة المدير الفني (دانييل كارينيو)، أختتم الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي الشباب مساء اليوم استعداداته لمواجهة فريق الفتح يوم غدٍ الجمعة على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي الممتاز.

وبدأ المدرب حصته التدريبية الأخيرة التي احتضنها الملعب الرديف بالنادي، بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بقيادة مدرب اللياقة (غونزاليس)، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكية في منتصف الملعب اطمأن من خلالها على جاهزيتهم للقاء، قبل أن يختتم الفريق استعداداته بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.

وشهدت التدريبات حضور ومتابعة رئيس النادي طلال آل الشيخ ، ولاعب الشباب السابق اللاعب فهد المهلل.

وعلى صعيد متصل تكفل رئيس النادي طلال آل الشيخ بشراء تذاكر دخول الجماهير الشبابية لحضور لقاء الفريق أمام الفتح، وبذلك سيكون الدخول مجاناً للجماهير.