ظروف الطيران تؤخر إنضمام هوساوي لمعسكر الأخضر

انتظم لاعبوا المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الوقت المحدد من مساء اليوم الخميس في معسكر المنتخب الوطني المقام في العاصمة الإماراتية ” أبوظبي ” ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2018 م ، و خضع جميع لاعبي المنتخب السعودي لفحوصات طبية لدى الجهاز الطبي للمنتخب فور انضمامهم للمعسكر للوقوف على الحالة الصحية لكافة اللاعبين المختارين.

ظروف الطيران تأخر هوساوي

نظراً لإلغاء الرحلة الجوية التي كان من المقرر أن يأتي عليها الكابتن أسامة هوساوي و تم حجز رحلة من شركة الطيران نفسها على خطوط أخرى ، و سيصل اللاعب إلى أبوظبي بعد منتصف الليل.

أحمد عيد يودع لاعبي الأخضر

زار رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم السابق الأستاذ أحمد بن عيد الحربي معسكر المنتخب السعودي للالتقاء بالبعثة و توديعهم بعد انتهاء فترته الرئاسية و أكد خلال زيارته على أهمية الاستمرارية متمنياً للمنتخب السعودي التوفيق في تحقيق هدف الوصول لكأس العالم 2018 م.

تدريبات الأخضر

سيجري المنتخب السعودي يوم غداً الجمعة حصتين تدريبيتين صباحية و مسائية كلاهما ستجرى على ملعب القوات المسلحة بالعاصمة الإماراتية ” أبوظبي ” و ستجرى الحصة التدريبية المسائية عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت إمارة أبوظبي.