انتخب عادل عزت رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم حتى عام 2021 بعد حصوله على 25 صوتاً مقابل 17 صوت لسلمان المالك في انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم والتي أقيمت ظهر اليوم في الرياض.

وبدأت عملية التصويت لاختيار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم وكانت النتائج كالتالي:

نتائج الجولة الأولى: عادل عزت 15 خالد المعمر 14 سلمان المالك 12 نجيب أبو عظمة 1

وتم إجراء جولة ثانية بين المترشحين الثلاثة الأعلى أصواتاً باستبعاد المرشح نجيب أبو عظمة من الجولة لحصوله على أقل نسبة تصويت في المرحلة الأولى.

وجاءت نتائج الجولة الثانية: عادل عزت: 20 صوت سلمان المالك: 12 صوت خالد المعمر: 10 أصوات

وتم إجراء جولة ثالثة بين عادل عزت وسلمان المالك، الأعلى أصواتاً باستبعاد المرشح خالد المعمر من الجولة لحصوله على أقل نسبة تصويت في المرحلة الثانية‎.

وجاءت نتائج اقتراع الجولة الثالثة من انتخابات منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي: عادل عزت 25 سلمان المالك 17.

كما تم انتخاب ياسر المسحل نائباً لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لمدة ٤ سنوات مقبلة.

وجاء نتائج أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد كالتالي :

خالد المقرن 37 صوت

عبدالله البرقان 36 صوت

مريح المريح 29 صوت

محمد الزهراني 22 صوت

موسى الزياد 21 صوت