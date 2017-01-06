عبدالله العمراني يستقيل من إدارة النصر

وافق رئيس هيئة أعضاء شرف نادي ورئيس المجلس التنفيذي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز على رغبة نائب رئيس النادي المهندس عبدالله العمراني بالاستقالة من منصبه بعد أن تقدم بها لسمو رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي بن ناصر نتيجة لظروفه الخاصة.

جاء ذلك بعد اجتماع رئيس هيئة أعضاء الشرف بالعمراني أكد فيه الأخير أنه سيبقى مع النادي قلباً وقالباً ومتمنياً للنصر دوام النصر.

هذا وقد ثمن الأمير مشعل بن سعود والأمير فيصل بن تركي للعمراني جهوده التي بذلها خلال فترة عمله كنائب لرئيس النادي مؤكدين على أنه سيبقى من اعضاء الشرف الداعمين لمسيرة النادي.