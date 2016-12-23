عبدالله بن مساعد: الإجراءات المالية ساهمت في تجنب الأزمة الاقتصادية

أكد صاحب السمو الملكي الأميرعبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة على قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية التي يشهدها كل العالم وفي مقدمتها انخفاض أسعار النفط ، جاء ذلك خلال تصريحه بمناسبة صدور الميزانية العامة للمملكة العربية السعوية

ونوه سموه بما تضمنته الموازنة التي جاءت في ظروف اقتصادية متقلبة تعاني منها أغلب دول العالم ، مشيراً إلى أن ميزانية هذا العام استمرت في تلبية الخدمات الأساسية للمواطنين والارتقاء بمستواها لتؤكد مدى حرص القيادة على تحقيق سبل العيش الكريم للمواطنين والمواطنات.

وأثنى الأمير عبدالله بن مساعد بالإجراءات المالية التي اتخذت وساهمت في تجنب الأزمة الاقتصادية، معتبراً رؤية المملكة 2030م خطوة موفقة لتحقيق تنوع مصادر الدخل وتعزيز مقومات الاقتصاد لمواجهة مثل هذه التغيرات والإصلاح المالي في جميع القطاعات، لافتاً إلى أن مسيرة التطور التي تشهدها المملكة في جميع المجالات ستستمر بتوفيق الله ثم بفضل السياسة الحكيمة لقادة هذا الوطن .

وأشاد سمو الأمير عبدالله بن مساعد بما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام من القائد الوالد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، وما حملته ميزانية هذا العام من دعم لمبادرات هيئة الرياضة حيث تضمنت الميزانية تطوير ٩ مدن رياضية ستسهم بإذن الله في تحسين بيئة الرياضة وتفعيل برامجها وهو استمرار للرعاية الكريمة التي حظي بها الرياضيون في قرارات تطويرية مواكبة لتطلعات المرحلة المقبلة بدءا من تحويل مسمى رعاية الشباب إلى الهيئة العامة للرياضة، وقرار استقلالية الاتحادات ومعاملتها معاملة الكيانات التجارية، بالإضافة إلى اعتماد برنامج رياضيي النخبة، واستراتيجية الرياضة المجتمعية وصندوق تنمية الرياضة إلى جانب موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على تخصيص أندية الدرجة الممتازة (أندية دوري المحترفين) مما سيساهم في رفع المستوى الرياضي وتعزيز احترافيته، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على الرياضة ومستقبلها وسيقود بإذن الله لمزيد من الإنجاز والتميز.

داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الوطن وقادته وشعبه وأن يديم عليه نعمة الأمن والرخاء والاستقرار .