عبدالله بن مساعد يلتقي برئيس لجنة الاستثمار في الغرفة التجارية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة صباح اليوم بلجنة الاستثمار والأوراق المالية في الغرفة التجارية بمدينة الرياض.

وتم خلال اللقاء مناقشة جوانب التعاون ووسائل تفعيلها وفقًا لمتطلبات المرحلة المقبلة وما ستشهده من برامج ومشاريع ذات بعد استثماري.

مثل لجنة الاستثمار والأوراق المالية في اللقاء الأستاذ محمد الساير – رئيس اللجنة -، وأعضاء اللجنة الأستاذ معاذ النعيم، الدكتور عبدالله المغلوث، الأستاذ سلطان العثيمين، الأستاذ معاذ الحسيني، الأستاذ عجلان العجلان، الأستاذ صالح العجاجي، الأستاذ نايف الباز، الدكتور سعود السهلي، والأستاذ شاكر الحميداني.

وحضر اللقاء المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين سعد اللذيذ.