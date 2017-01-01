عرض صيني بـ90 مليون يورو لضم نجم تشيلسي

ذكرت تقارير إخبارية، أن فريق تيانغين كوانغيان الصيني، يجهز عرضاً بقيمة 90 مليون يورو لضم لاعب تشيلسي، دييغو كوستا.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية، أن النادي الصيني سبق وتقدم بعرض بقيمة 60 مليون يورو لضم اللاعب، إلا أن النادي الإنجليزي رفضه.

يشار إلى أن النادي الذي صعد مؤخراً لدوري “السوبر” الصيني مدعوم اقتصادياً منذ حوالي عام ونصف العام من قبل شركة كوانغيان الدوائية.

ويتولى مسؤولية تدريب الفريق في الوقت الحالي الإيطالي فابيو كانافارو والذي قاده للصعود للدرجة الأولى، بعد إقالة المدرب البرازيلي السابق فاندرلي لوكسمبورغو.