عسيري: الاتحاد لا يتأثر بغياب أي لاعب !

قال لاعب نادي الاتحاد أحمد عسيري إن التعادل مع الخليج بطعم الخسارة خاصة بعد الابتعاد عن الصدارة بـ 5 نقاط، معربا عن أمله في تصحيح الأوضاع خلال فترة التوقف.

وعن الغيابات التي شهدتها صفوف الفريق أمام الخليج، أكد عسيري أن الاتحاد لا يتأثر بغياب أي لاعب، لافتا إلى أن جميع اللاعبين أدوا بقوة لكن لم يحالفهم التوفيق.

من جانبه قال لاعب نادي الاتحاد كارلوس فيلانويفا بعد مباراة الاتحاد والخليج أننا قدمنا مستوى ممتاز لكن لم نوفق.. هفوة بسيطة جاء منها هدف الخليج.. حاولنا تسجيل هدف الفوز لكن لم يحالفنا التوفيق.. لا يزال أمامنا الكثير في الدوري ولن نفقد الأمل”.