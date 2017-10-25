عطيف يعود للشباب بعد إستبعاده من الجابر

عطيف يعود للشباب بعد إستبعاده من الجابر
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للكاتب :الجماهير    |    4 مشاهدة
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شهدت تدريبات نادي الشباب مساء اليوم عودة لاعب الوسط أحمد عطيف للمشاركة بالتمارين بعد استبعاده بقرار فني من المدرب السابق سامي الجابر، حيث قرّر رئيس نادي الشباب طلال آل الشيخ منح أحمد عطيف فرصة جديدة لتمثيل الفريق، بعد الطلب المقدّم من القائد ناصر الشمراني وزملائه اللاعبين بمنح اللاعب فرصة أخرى لتمثيل الشباب.

وشهدت التدريبات أيضاً عودة المدافع الجزائري جمال بن العمري بعد غيابه 25 يوما، بعد اجتماع رئيس النادي في بن العمري الذي تغيب عن التدريبات في الفترة الماضية بسبب ظروف والدته الصحية، حيث أعلنت الإدارة قبول عذر اللاعب إلا أنها قررت الحسم من مرتب بن العمري بسبب طول مدة الغياب.

وعيّنت إدارة الشباب المدرب الوطني فؤاد أنور مديرا إداريا للفئات السنية في النادي.

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نشرت فى : الأخبار المحلية، الشباب، اهم الاخبار

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