عقوبات قاسية تواجه روما بسبب أصوات القردة

عقوبات قاسية تواجه روما بسبب أصوات القردة
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للكاتب :الجماهير - د ب أ    |    1 مشاهدة
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وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اتهامات بحق نادي روما الإيطالي، بدعوى اتباع جماهيره سلوك عنصري خلال مباراته أمام تشيلسي الإنجليزي الأربعاء الماضي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وذكر “يويفا” اليوم الجمعة أنه “بدأ إجراءات تأديبية بحق النادي، إثر ادعاءات تقليد جماهيره أصوات القردة خلال مباراة الأربعاء، وأوضح أن جلسة استماع ستعقد لنظر القضية في 16 نوفمبر المقبل”.

وتردد أن تلك الأصوات المسيئة كانت موجهة لمدافع تشيلسي، أنطونيو روديغر، والذي انضم للفريق الإنجليزي قادماً من روما في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويحل تشيلسي ضيفاً على روما إياباً في العاصمة الإيطالية في 31 أكتوبر الجاري.

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نشرت فى : الأخبار العالمية

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