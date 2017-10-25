عقوبات مالية على الأهلي والتعاون والإتفاق

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم إلزام إداري الأهلي محمد بارباع بدفع (20,000 ريال) لدخوله إلى أرض الملعب رغم عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي في لقاء الاتحاد وإلزام نادي الاتفاق بدفع غرامة (10,000 ريال) لتأخر لاعبي الفريق في النزول للملعب أمام الفتح.

كما قررت إيقاف مساعد مدرب فريق التعاون (مباراة واحدة) وإلزامه بدفع (10,000 ريال)، بعد ارتكابه سلوك غير رياضي في لقاء الفيصلي و إيقاف المنسق الاعلامي في نادي التعاون (مباراتين) وإلزامه بدفع (20,000 ريال)، لمحاولة التهجم على لاعب الفريق المنافس.

كما قررت حرمان إداري التعاون عبدالله الدخيل لمدة(شهر)من المشاركة في أي نشاط بكرة القدم وإلزامه بدفع (20,000 ريال) للإساءة الإعلامية.