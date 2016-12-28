عمر السومة: الحظ خذلنا أمام الاتحاد !

قال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، السوري عمر السومة، إن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب في الشوط الأول خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام الاتحاد.

وخسر الاهلي من الاتحاد 2-3 أمس الثلاثاء، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس ولي العهد.

وأوضح أن الأداء اختلف بشكل كبير في الشوط الثاني، والروح عادت وصنعت الفارق وتمكنوا من تعديل بتسجيل هدفين، إلا أن الحظ لم يقف بجانبهم.

وتابع: “هذه هي كرة القدم، نشكر الجماهير على حضورهم ودعمهم لنا طوال المباراة”.

وأكمل: “لدينا فترة توقف تصل لـ25 يوماً، نستطيع فيها تصحيح الأخطاء والعودة بعدها بشكل أقوى، مثلما كنا في العام الماضي”.