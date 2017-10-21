عمر السومة يبتعد بصدارة الهدافين

انفرد السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي بصدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 9 أهداف هذا الموسم، بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه هزاع الهزاع، مهاجم الاتفاق.

وسجَّل السومة، هدفين في شباك الاتحاد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” بجدة، ضمن الجولة السابعة.

ويسعى السومة، لتحطيم أرقامه القياسية بالدوري السعودي، بتتويجه هدافًا للبطولة للمرة الرابعة على التوالي.

من جهة أخرى، يغيب السومة عن لقاء الأهلي أمام الفيصلي، في المباراة المقبلة بالجولة الثامنة، لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة اليوم، أمام الاتحاد.