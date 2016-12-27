عموري أفضل لاعب خليجي في حفل غلوب سوكر

توج نجم العين ومنتخب الإمارات عمر عبدالرحمن بجائزة أفضل لاعب خليجي 2016، والتي يقدمها غلوب سوكر أووردز، خلال حفل سنوي أقيم في دبي اليوم الثلاثاء.

ومن جانبه حصل لاعب ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل لاعب في العالم، وذلك في النسخة السابعة من جوائز غلوب سوكر، بخلاف حصده لجائزة أكثر لاعب تضامناً على مستوى العالم، والتي تحمل اسم “غود ويل أوورد” أو “جائزة الإرادة الطيبة”.

وتعد هذه رابع مرة يتوج فيها كريستيانو بجائزة أفضل لاعب في حفل غلوب سوكر، وتسلمها نيابة عنه رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، الذي تلقي بدوره جائزة أفضل رئيس وأفضل ناد.

وجاءت باقي جوائز حفل غلوب سوكر على النحو الآتي:

1. أفضل لاعب عرب: المصري محمد صلاح.

2. أفضل مدرب في العالم: مدرب البرتغال.

3. أفضل نادي خليجي: الهلال السعودي.

4. أفضل وكيل كرة قدم: مينو رايولا.

5. أفضل لاعب صيني: زهينغ نهي.

6. أفضل حكم: مارك كلاتينبيرغ.