عيد في خطاب الوداع: رفعنا العائدات لـ 120 مليون ريال

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أحمد عيد، إنه سامح كل من أساء إليه وتجاوز في انتقاده.

وقال عيد، خلال كلمته أمام أعضاء الجمعية العمومية المنعقدة حالياً للإعلان عن الرئيس الجديد للاتحاد السعودي: “نشكر نواف بن فيصل على تقديمه مشروع خصخصة الأندية الذي جاء بعده عبدالله بن مساعد ليكمل المشروع حتى اعتماده”.

وتابع: “قمنا برفع عائدات الاتحاد السعودي خلال ولايتنا إلى 120 مليون ريال، واستحدثنا بطولة كأس السوبر ونقلناها إلى أوروبا”.

وأضاف: “انخفض الطلب على الحكم الأجنبي في الموسمين الماضيين بنسبة 20% وتواجد الحكم المحلي في النهائيات بعد غياب”.

واختتم عيد حديثه: “سامحت كل من أساء لي وتجاوز في انتقادي محتسباً ذلك عند الله”.