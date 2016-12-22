غالياني: ميلان يبحث عن الثأر من يوفنتوس في الدوحة

أبدى المدير التنفيذى لنادي ميلان، أدريانو غاليانى، موافقته على إقامة بعض مباريات الدوري الإيطالي في الخارج لزيادة متابعة البطولة دولياً.

وقال غالياني في الدوحة، حيث يتواجد لمواجهة يوفنتوس، غداً الجمعة، في كأس السوبر الإيطالي: “كرة القدم الإيطالية يجب أن تكون معروفة، ويجب تصديرها.. يجب تقديم كرة القدم الإيطالية لكل العالم.. المشاهدة مهمة للغاية”.

وأبدى المدير التنفيذي سعادته بخوض كأس السوبر الإيطالي في قطر، مؤكداً أنه سيوافق على تنظيم بعض مباريات البطولة في الخارج كما هو الحال لمباراة غداً الجمعة.

وبسؤاله عن كأس السوبر، أكد أن فريقه يسعى للانتقام من هزيمته أمام يوفنتوس في نهائي الكأس في مايو (أيار) الماضي، بهدف للإسباني ألفارو موراتا في الوقت الإضافي.

وقال غالياني: “كان نهائياً فريداً لم نكن نستحق خسارته، ولكنه انتهى بشكل سييء بالنسبة لنا.. الآن ننتظر الانتقام في كأس السوبر الايطالي”.