غضب في إيطاليا بسبب تكريم مارادونا !

أحدث الحفل الموسيقي، الذي سيقام على مسرح سان كارلو الشهير في مدينة نابولي الإيطالية تكريماً للاعب الأرجنتيني السابق دييغو أرماندو مارادونا، ثورة داخل الأوساط الثقافية في إيطاليا.

وانتقد الملحن روبرتو دي سيموني، إقامة الحفل المذكور داخل مسرح سان كارلو، وقال في تصريحات لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية: “سان كارلو معبداً للموسيقي، ما علاقته بكرة القدم؟، إلى هنا جاء روزيني ودونيزيتي، والمطربون الأكثر أهمية”.

وعلى جانب آخر، يرى لويجي دي ماغيتريس، عمدة مدينة نابولي، أن المسرح ليس مخصصاً فقط للصفوة، ولكنه يجب أن يعرض ما هو شعبي أيضاً.

وأضاف ماغيتريس، قائلاً: “لا أعتقد أن مارادونا سيعزف على ألة الكمان أو سيقود أوركسترا، سيكون عرضاً يعتمد على عنصر التسلية واستحضار الذكريات، لا أعتقد أن تاريخ وعراقة سان كارلو ستتضرر بهذا الحفل التكريمي”.

وتقام الحفلة التكريمي لنجم الكرة العالمية السابق في 16 يناير الجاري متزامنة مع الذكرى الثلاثين لفوز نابولي بأول ألقابه في الدوري الإيطالي عام 1987 بقيادة مارادونا.

ومن المقرر أن يجلس مارادونا خلال الحفل بين صفوف الجماهير، وتصل قيمة تذاكر الدخول إلى 330 يورو (344 دولار).