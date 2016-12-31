غضب في فالنسيا بعد استقالة برانديلي

أكد نادي فالنسيا أن استقالة مدربه شيزاري برانديلي كانت “مفاجئة” في وقت “حرج”، نظراً للوضع الرياضي الصعب الذي يمر به النادي، لكنه أكد ثقته في قدرة والتزام اللاعبين لتحقيق نتائج أفضل.

وقال النادي رداً على إعلان برانديلي استقالة: “لا رجعة فيها”، إن المدرب “قدم استقالته بطريقة مفاجئة وفي وقت حرج بسبب الوضع الرياضي الصعب للفريق الأول”، وأن المدير الفني “لا يشعر بالقدرة على تحسين نتائج الفريق”.

وشدد فالنسيا على ثقته في الوقت الحالي في “قدرة والتزام اللاعبين في تحسين النتائج”.

يشار إلى أن برانديلي بدأ في تدريب فالنسيا أواخر سبتمبر الماضي، وقضى في النادي الإسباني 3 شهور.

ويرحل المدرب الإيطالي عن “الخفافيش” وهم في المركز الـ17 بالليغا بـ12 نقطة، بفارق الأهداف عن سبورتنغ خيخون صاحب المركز الـ18.