غلطة ساري التركي يفسخ عقد لاعبه ألتينتوب

فسخ نادي غلطة سراي التركي لكرة القدم ولاعب خط وسطه حميد ألتينتوب (34 عاماً) التعاقد بينهما بالاتفاق المشترك، بعد خروج اللاعب من حسابات المدير الفني للفريق، الهولندي يان أولد ريكيرنك، في الموسم الحالي.

وانتقل ألتينتوب، لاعب شالكه وبايرن ميونخ الألمانيين سابقاً، إلى غلطة سراي في صيف 2012 قادماً من ريال مدريد الإسباني، ولكن الإصابات أفسدت مسيرة اللاعب مع الفريق التركي في السنوات الماضية، كما خرج اللاعب من حسابات المدرب الهولندي بشكل كبير في الموسم الحالي.

وخلال السنوات التي قضاها اللاعب مع غلطة سراي، شارك ألتينتوب في 89 مباراة وسجل خلالها أربعة أهداف.

ولحق ألتينتوب بزميله المهاجم الآيسلندي كولبينن سيغثورسون، الذي رحل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية أيضاً، إذ غاب اللاعب الآيسلندي أيضاً عن مباريات الفريق هذا الموسم بسبب الإصابات.

وأشارت تقارير إعلامية أيضاً إلى أن الكاميروني أوريليان تشيدجو وياسين أوزتكين أيضاً في طريقهما للرحيل عن صفوف غلطة سراي، كما يقترب الألماني الدولي لوكاس بودولسكي من ترك الفريق إلى بكين جوان الصيني الذي قدم عرضاً مغرياً للتعاقد مع اللاعب.