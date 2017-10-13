غوارديولا أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي في سبتمبر

اختير المدير الفني لمانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال شهر سبتمبر الماضي، فيما حاز لاعب مانشستر يونايتد، الإكوادوري أنطونيو فالنسيا، على جائزة أفضل هدف.

وقاد غوارديولا السيتي لتحقيق الفوز في مبارياته الأربع بالبريميير ليغ في سبتمبر أمام ليفربول (5-0) وواتفورد (6-0) وكريستال بالاس (5-0) وتشيلسي (1-0)، ليسجل الفريق 17 هدفاً دون أن تهتز شباكه.

وبعد 7 جولات على البطولة، يتصدر المان سيتي البريميير ليغ بـ19 نقطة بفارق الأهداف أمام مانشستر يونايتد الوصيف.

وتعد هذه المرة الثانية التي يحصل فيها غوارديولا على هذه الجائزة بعدما حصدها العام الماضي.

وتفوق غوارديولا، الذي حصل على الجائزة خلفاً للألماني ديفيد فاغنر مدرب هيدرسفيلد الذي توج بها في شهر أغسطس الماضي، في الأصوات على البرتغالي جوزيه مورينيو (مانشستر يونايتد) والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو (توتنهام) والفرنسي آرسين فينغر (آرسنال).

ومن ناحية أخرى، حصل الإكوادوري أنطونيو فالنسيا لاعب مانشستر يونايتد على جائزة أفضل هدف في سبتمبر (أيلول)، والذي سجله في مرمى إيفرتون بالجولة الخامسة، ليفتتح التهديف بالمباراة التي انتهت بفوز “الشياطين الحمر” 4-0.

وعن هذه الجائزة قال فالنسيا: “أنا سعيد بحصولي على هذه الجائزة وأشكر كل من صوت لي، أشعر بالفخر الشديد بهذا الهدف الذي أحدث ضجة في أولد ترافورد”.