غوارديولا: تحقيق إنجاز آرسنال مستحيل !

قال مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، إنه سيكون من الصعب تكرار إنجاز آرسنال الرائع في موسم 2003-2004، عندما أنهى مشواره دون أي هزيمة.

ويتصدر سيتي المسابقة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، بعدما عادل سيرجيو أغويرو رقماً قياسياً في الفوز 3-0 على بيرنلي بإستاد الاتحاد السبت.

ولم يكن سيتي في أفضل حالاته وشعر بيرنلي براحة في الدفاع في البداية، لكن المباراة تحولت بعد ركلة جزاء أغضبت الفريق الزائر، عندما تعرض برناردو سيلفا لإعاقة من الحارس نيك بوب في الدقيقة 29.

ونفذ أغويرو ركلة الجزاء بنجاح ليتساوى مع إيريك بروك برصيد 177 هدفاً في صدارة قائمة هدافي سيتي عبر التاريخ، ثم ضاعف نيكولاس أوتامندي النتيجة بضربة رأس في الدقيقة 73 قبل أن يختتم ليروي ساني الأهداف بتسديدة ذكية، ليؤكد الانتصار وسط الأمطار في مانشستر.

وفريق المدرب غوارديولا هو الوحيد الذي لم يهزم في الدوري هذا الموسم، لكن المدرب الإسباني قال إن هذا الأمر لن يستمر لقوة المنافسة في البطولة.

وأضاف لوسائل إعلام بريطانية: “إنهاء الموسم دون هزيمة لن يحدث لأنه تنتظرنا مباريات كثيرة، ونواجه منافسة أقوى من أي وقت سابق. تحقيق مثل هذا الإنجاز يبدو أمراً بعيد المنال”.

وتابع: “ستكون هناك لحظات هبوط وستكون اختباراً قوياً لي كمدرب وأيضاً للاعبين للوقوف على الطريقة التي سننهض بها. أعلم أن الناس مغرمة بالإحصاءات ومقارنة الفرق ببعضها البعض، وأنا سعيد بتحقيق 11 انتصاراً متتالياً في كل المسابقات، لأننا أظهرنا قدرتنا على الفوز بمباريات كثيرة”.

وأنهى آرسنال موسم 2003-2004 بطلاً للدوري الممتاز، بعدما حقق 26 انتصاراً مقابل 12 تعادلاً.

وقال غوارديولا إنه حتى غولدن ستيت وريورز المهمين على دوري السلة الأمريكي للمحترفين في السنوات الأخيرة، واجه الهزيمة في بداية مهتزة للموسم، وحذر سيتي من مواجهة نفس المصير.

وأضاف: “سنخسر مباريات بالطبع، لكننا لن نتراخى أو نتهاون. أعدكم بذلك”.

ويملك سيتي 25 نقطة من 9 مباريات، وسيحل ضيفاً على وست بروميتش ألبيون صاحب المركز 13 السبت.