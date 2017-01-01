غوارديولا: سيتي ما زال قادر على المنافسة على الدوري

بات مانشستر سيتي على بعد 10 نقاط من تشيلسي المتصدر بعد الخسارة 0-1 أمام ليفربول أمس السبت، لكن بيب غوارديولا يثق أن الوقت لا يزال متاحاً للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاز تشيلسي في 13 مباراة متتالية لينفرد تماماً بقمة الدوري، بينما عانى سيتي في الأسابيع الأخيرة.

وقال غوارديولا للصحافيين: “نحن سنبدأ فقط النصف الثاني من الموسم، ويتبقى 5 أشهر، لذلك من المبكر جداً الشعور بقلق كبير. لم نصل حتى إلى يناير ويتبقى الكثير من الوقت”.

وأضاف” “كل ما يمكننا فعله هو التفكير في المباراة المقبلة أمام بيرنلي ونحاول الفوز، ثم نتطلع لتحقيق انتصارين أو 3 انتصارات متتالية ونواصل ذلك”.