غوارديولا : سيكون من الغباء توقع مواجهة سهلة أمام نابولي

قال مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إنه سيكون من الغباء توقع مواجهة سهلة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا غداً الثلاثاء، لمجرد أن الفريق الإنجليزي سحق ستوك سيتي 7-2 في الدوري الممتاز لكرة القدم.

ولم يخسر فريق المدرب غوارديولا في الدوري الممتاز، ويتصدر المسابقة بـ7 انتصارات من 8 مباريات. وأظهر قدراته الكبيرة أمام ستوك، لكن المدرب الإسباني قال إن نابولي لن ينهار تحت الضغط.

وأكد غوارديولا وسائل إعلام بريطانية: “بالطبع سيكون من الغباء التفكير بهذه الطريقة”.

وتابع: “لن ينهاروا. سأعرض لقطات فيديو عن نابولي للاعبي فريقي لإظهر لهم أنه فريق جيد. نابولي يستطيع إيقاف خطورتك بالضغط الشديد على اللاعبين. أنا سعيد جداً لأني حصلت على فرصة مواجهة فريق من هذا النوع”.

وبدأ سيتي حملته بالفوز 4-0 على فينوورد، وتبعها بالفوز 2-0 على شاختار.