غوارديولا: لا أرى نفسي رئيساً لبرشلونة !

قال المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا إنه لن يكون أبداً رئيساً لبرشلونة، وذلك رداً على تصريحات المدرب الإيطالي فابيو كابيلو، التي أكد خلالها أن مدرب البرسا السابق سيصبح يوماً ما رئيساً للنادي الكاتالوني.

وقال غوارديولا في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية: “حظيت بشرف أن ألعب تحت إمرة فابيو كابيلو وأقول له إنني لن أكون أبداً رئيساً لبرشلونة.. جيرارد بيكيه موجود لهذا الغرض”، في إشارة إلى الرغبة التي كان أعرب عنها مدافع البرسا والمنتخب الإسباني.

وبسؤاله عن السن التي يقرر فيها إنهاء مسيرته التدريبية، قال: “لن أدرب وأنا في الـ60 من عمري، ولكن الآن أبلغ 45 عاماً وأنا في وضع ممتاز لمواصلة العمل.. أود في المستقبل أن أفعل شيئاً إضافياً في حياتي، بدأت لعب كرة القدم في وقت مبكر للغاية.. ربما كان من غير اللائق أن اقول أنني اقترب من نهاية مسيرتي التدريبية”، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها مؤخراً.

وعن وضع مانشستر سيتي، أشار غوارديولا: “بالحديث عن الألقاب مقارنة بأندية مثل ليفربول ومانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة نحن نأتي في الخلف.. وظيفتي هي أن يصبح هذا الفريق في أفضل شكل ممكن”.

وتابع المدرب الإسباني: “على مدار السنوات الخمس الأخيرة كان مانشستر سيتي من أكثر الأندية التي تطورت في العالم، ربما بجانب باريس سان جيرمان.. ولكن مازلنا في الخلف فيما يخص الألقاب.. سوف نكافح حتى النهاية على جميع الألقاب فهذا الفريق ليس أقل من أي فريق آخر في الوقت الحالي”.

وحول مباراة غداً الجمعة على ملعب وست هام يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، أشار إلى أنه سيحاول الفوز بها.

وعن الاختلاف بين منافسات الكأس في إسبانيا وألمانيا (إذ درب بايرن ميونخ وفاز معه بالكأس مرتين) وإنجلترا، قال: “في إسبانيا كأس الملك يقام عبر مباراتي ذهاب وإياب لذا يمكن توقع ما سيحدث.. في ألمانيا أجمل مباراة هي نهائي الكأس وفي إنجلترا الفرق الأضعف يمكن أن تفوز على الكبار.. أتوق للعب في الكأس ولكن الحظ لم يحالفنا في القرعة ونواجه فريقاً من البريميير ليغ”.